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Общество

С начала года у новорожденных в Пскове не выявили редких заболеваний

За три месяца программы расширенного неонатального скрининга в Псковской области не выявили редких заболеваний. Об этом сообщила заместитель главного врача Псковского перинатального центра по педиатрии, неонатолог Ольга Сачкова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3FM).   

«Это федеральная программа, она, естественно, субсидируется из федерального бюджета, достаточно дорогое удовольствие для государства, но оно того стоит. В стране уже выявлены пациенты с подозрением и с подтвержденными заболеваниями, конечно, их ещё немного, и слава Богу, что немного. Но я думаю, что они будут благодарны этой программе. На сегодняшний день за эти три месяца в Псковской области все благополучно», - сказала гостья студии. 

Врач отметила, что диагностика возможна в первые 72 часа жизни ребенка. Врачи получают предварительный результат, а к двухнедельному возрасту уже окончательно подтверждающий.

«Скрининг - это первичное выявление подозрений на что-то. Было пять заболеваний, таких, которые наиболее часто встречаются на первом году жизни. Чтобы было понятно, в Псковской области таких детей бывает один, бывает, ни одного в год. Если не выявить его своевременно, то последствия потом необратимые, а если своевременно начать правильное питание, лечение и обратить внимание, то в дальнейшем они могут быть абсолютно здоровы», - отметила Ольга Сачкова.  

С этого года программу скрининга расширили, и теперь можно выявить до 36 заболеваний.  

«Туда включили очень редкие заболевания, но те, которые действительно очень сложно диагностировать. Они не имеют каких-то отличительных признаков, и визуально, и лабораторно не выявишь», - подчеркнула Ольга Сачкова.

Напомним, что неонатальный скрининг проходят 100% новорождённых в Псковской области. Также в регионе снизился показатель ранней неонатальной смертности.

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