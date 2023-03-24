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Общество

В Псковской области подвели итоги стратегической сессии по вопросам ЖКХ

Итоги стратегической сессии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства подвели в правительстве Псковской области. В течение двух плодотворных дней её участники изучили возможности повышения эффективности управления муниципальными предприятиями сферы ЖКХ, выработали меры, направленные на их финансовое оздоровление и развитие, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По поручению губернатора Михаила Ведерникова к участникам мероприятия обратился заместитель Игорь Шатурный. Он подчеркнул, что сессия обсуждения стратегически важного блока вопросов системы жилищно-коммунального хозяйства прошла достаточно эффективно. Он детально остановился на некоторых ключевых направлениях деятельности муниципальных предприятий, которые оказались под пристальным вниманием участников сессии, от обеспечения финансовой устойчивости до построения кадровой политики. Особый акцент Игорь Шатурный сделал на необходимости расширять участие в федеральных программах и проектах, которые позволяют получить дополнительное финансирование.

Со своей стороны Игорь Шатурный заверил, что правительство региона оказывало и будет оказывать муниципалитетам необходимую поддержку и содействие, но тем не менее местные власти должны и сами быть заинтересованными, инициативными, применяя на практике новые идеи и наработки.

В рамках двухдневного практического семинара участники сессии разобрали сразу несколько теоретических блоков, которые касаются отдельных направлений деятельности муниципальных предприятий, а также на конкретных примерах выработали комплексные решения для повышения эффективности их работы. Федеральные эксперты со своей стороны проанализировали проведённую работу, выступили с замечаниями о корректировке озвученных предложений.

Напомним, в стратегической сессии приняли участие около 100 специалистов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области чествовали специалистов в сфере ЖКХ.

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