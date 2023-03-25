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Общество

День работника культуры отмечается в России 25 марта

День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта, сообщает calend.ru. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен указом президента РФ № 1111 от 27 августа 2007 года.

О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры РФ. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, а также обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».

Работниками культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте, туризме.

Напомним, что первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила работников культуры и торжественно вручила им нагрудные знаки

Ранее сообщалось, что первый концерт проекта «Детская филармония» прошёл в рамках празднования Дня работника культуры в БКЗ Псковской областной филармонии.

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