Гоша Куценко объяснил, почему предпремьерный показ фильма провели в Пскове

19:11, 25 марта 2023, ПАИ

Почему предпремьерный показ фильма «Любовь-морковь 4: Восстание машин» провели в Пскове, рассказал актёр Гоша Куценко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы любим Псков, были здесь на фестивале, и ведь культурная жизнь должна быть не только в Москве, но и в других городах. До встречи на фестивале летом!» - сказал Гоша Куценко.

Также он объяснил, что предпочитают смотреть зрители: комедии или более серьезные кинокартины.

«Я буду судить по театру, кино и театр, как ни странно, сейчас сроднились больше. Безусловно кино должно быть актуальным, появятся картины, которые рассказывают о происходящем здесь и сейчас, и эти картины должны будут объединять людей, но людям нужно отвлекаться. Например, во время Великой Отечественной Войны создавалось много комедий», - подчеркнул Гоша Куценко.

Он также отметил, что нужно снимать «большое и хорошее кино», и добавил, что необходимо «очень критично относиться к себе, чтобы картина получалась правда хорошей».

Ренат Давлетьяров заметил, что кино должно быть многообразным. «Ровно 8 месяцев назад на фестиваль «Западные ворота» я привозил военную драму «Летчик» и это драма, драма и еще раз драма. Но нельзя пичкать людей только драмами или комедиями, кино должно быть разным», - подчеркнул продюсер. По его словам, зрителям нужны и комедии, и боевики, и триллеры, и мелодрамы.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков. Также псковичи подарили актеру тельняшку.