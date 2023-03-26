ВИДЕО В Порхове из-за паводка затопило территории домов

15:34, 26 марта 2023, ПАИ

Территории прибрежных домов оказались затопленными из-за весеннего паводка в Порхове Псковской области. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Разница между фото 12 часов. Я впервые вижу, чтобы настолько быстро прибывала вода. Такими темпами завтра вода будет по окна дома. Ещё и дождь», — поделился очевидец.

По словам читателя ПАИ, вода из реки Шелони прибывает экстремально быстро. «Вода уже начала подтапливать подвал, а во дворе можно разводить рыбу. Если ситуация не поменяется и вода продолжит прибывать с такой скоростью, завтра начнёт затапливать дома уже внутри», — отметил он.

Ранее сообщалось, что река Шелонь затапливает прибрежные дома в Порхове. Также из-за паводка река Льста затопила большую часть деревни в Новоржевском районе.

В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что сотрудники МЧС продолжают откачивать воду на подтопленных территориях Псковской области.