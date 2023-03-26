ВИДЕО В Порхове из-за паводка затопило территории домов
Территории прибрежных домов оказались затопленными из-за весеннего паводка в Порхове Псковской области. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
«Разница между фото 12 часов. Я впервые вижу, чтобы настолько быстро прибывала вода. Такими темпами завтра вода будет по окна дома. Ещё и дождь», — поделился очевидец.
По словам читателя ПАИ, вода из реки Шелони прибывает экстремально быстро. «Вода уже начала подтапливать подвал, а во дворе можно разводить рыбу. Если ситуация не поменяется и вода продолжит прибывать с такой скоростью, завтра начнёт затапливать дома уже внутри», — отметил он.
Ранее сообщалось, что река Шелонь затапливает прибрежные дома в Порхове. Также из-за паводка река Льста затопила большую часть деревни в Новоржевском районе.
В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что сотрудники МЧС продолжают откачивать воду на подтопленных территориях Псковской области.