Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участники Всероссийской олимпиады в Пскове поделились своими впечатлениями

Участники торжественного открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории в Пскове поделились своими впечатлениями от мероприятия. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«На эту олимпиаду я приехал в первую очередь для того, чтобы, конечно, посмотреть старинный город Псков, потому что я о нем очень много наслышан. Живу я в Сибири, далеко от таких культурных центров и, конечно, интересно посмотреть город», - сказал участник из Новосибирска Дмитрий Ковальчук.

Дмитрий Ковальчук отметил, что прогуляться по Пскову он со своим отрядом не успел, но выразил надежду, что ещё выпадет возможность увидеть местные храмы и памятники культуры.

«Я желаю показать всем свои знания на олимпиаде, потому что я вижу, что люди здесь очень эрудированные и я восхищен, честно говоря, участниками, потому что, ну действительно уникальные люди. Желаю всем удачи и высоких результатов», - сказал он.

Ещё один участник Гордей Квасов из Пскова подчеркнул, что для него участие в олимпиаде, «это не просто диплом и какие-то льготы при поступлении, это интерес к самому процессу, к самому предмету. Мне интересно узнавать новое, открывать и покорять новые вершины, поэтому я в ней и участвую».

Он добавил, что проведение олимпиад в разных регионах помогает развитию городов.

«Так как олимпиада историческая, а Псков, это город с долгой и интересной историей, это интересно проводить олимпиаду в таких городах», - дополнил Гордей Квасов.

Екатерина Черногубова из Москвы отметила, что приехала сюда за победой в олимпиаде.

«Я ожидаю от олимпиады приятных заданий, интересного общения и новых знакомств. Псков симпатичный город», - сказала она.

Ещё одна участница из Москвы Мария Таций отметила, что в Пскове ей понравилась церковь Василия Великого на Горке, «а ещё мы ездили в Михайловское, Тригорское и Псково-Печерский монастырь. Интересно, жалко, что далеко», - добавила школьница.

Девушки также отметили, что пока с ребятами они познакомиться не успели, но «мы были в ПсковГУ, там очень классные ребята учатся».

Школьник из Сыктывкара Георгий Антонов рассказал, что участвует в заключительном этапе второй раз.

«В первую очередь я приехал увидеть старых знакомых, я участвую в заключительном этапе второй раз, в прошлом году я стал призером и очень много друзей, знакомств тут завел, конечно же хочется встретиться с другими людьми, которые тоже интересуются историей, порешать интересные задания, проекты, устный тур в частности, ну и по возможности получить диплом», - сказал он.

Георгий Антонов также добавил, что ему ещё не представилось возможности погулять по Пскову.

«К сожалению, не представилась еще возможность прогуляться, потому что с самолета сразу в отель поехали заселяться, но я думаю, что в течение недели которая у нас будет, у нас будет возможность погулять по городу, посмотреть церкви, псковский кром», - уточнил Георгий Антонов.

Напомним, что открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников прошло в Пскове сегодня, 26 марта. Поприветствовала участников Всероссийской олимпиады школьников заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 марта 2023

Синоптики прогнозируют похолодание в Псковской области на предстоящей неделе
26 марта 2023

Военнослужащие в зоне СВО оценили суп от псковичек
26 марта 2023

Участники Всероссийской олимпиады в Пскове поделились своими впечатлениями
26 марта 2023

Летящий в Москву из Нижнего Новгорода самолет подал сигнал бедствия
26 марта 2023

Псковичей просят не класть запрещенные вещи в посылки участникам СВО
26 марта 2023

Итоги форума работающей молодёжи подвели в Пскове
26 марта 2023

Более 700 посылок из Псковской области доставили участникам СВО
26 марта 2023

Псковский спортсмен снялся в сериале «Король и Шут»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...