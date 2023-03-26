Участники Всероссийской олимпиады в Пскове поделились своими впечатлениями

18:56, 26 марта 2023, ПАИ

Участники торжественного открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории в Пскове поделились своими впечатлениями от мероприятия. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«На эту олимпиаду я приехал в первую очередь для того, чтобы, конечно, посмотреть старинный город Псков, потому что я о нем очень много наслышан. Живу я в Сибири, далеко от таких культурных центров и, конечно, интересно посмотреть город», - сказал участник из Новосибирска Дмитрий Ковальчук.

Дмитрий Ковальчук отметил, что прогуляться по Пскову он со своим отрядом не успел, но выразил надежду, что ещё выпадет возможность увидеть местные храмы и памятники культуры.

«Я желаю показать всем свои знания на олимпиаде, потому что я вижу, что люди здесь очень эрудированные и я восхищен, честно говоря, участниками, потому что, ну действительно уникальные люди. Желаю всем удачи и высоких результатов», - сказал он.

Ещё один участник Гордей Квасов из Пскова подчеркнул, что для него участие в олимпиаде, «это не просто диплом и какие-то льготы при поступлении, это интерес к самому процессу, к самому предмету. Мне интересно узнавать новое, открывать и покорять новые вершины, поэтому я в ней и участвую».

Он добавил, что проведение олимпиад в разных регионах помогает развитию городов.

«Так как олимпиада историческая, а Псков, это город с долгой и интересной историей, это интересно проводить олимпиаду в таких городах», - дополнил Гордей Квасов.

Екатерина Черногубова из Москвы отметила, что приехала сюда за победой в олимпиаде.

«Я ожидаю от олимпиады приятных заданий, интересного общения и новых знакомств. Псков симпатичный город», - сказала она.

Ещё одна участница из Москвы Мария Таций отметила, что в Пскове ей понравилась церковь Василия Великого на Горке, «а ещё мы ездили в Михайловское, Тригорское и Псково-Печерский монастырь. Интересно, жалко, что далеко», - добавила школьница.

Девушки также отметили, что пока с ребятами они познакомиться не успели, но «мы были в ПсковГУ, там очень классные ребята учатся».

Школьник из Сыктывкара Георгий Антонов рассказал, что участвует в заключительном этапе второй раз.

«В первую очередь я приехал увидеть старых знакомых, я участвую в заключительном этапе второй раз, в прошлом году я стал призером и очень много друзей, знакомств тут завел, конечно же хочется встретиться с другими людьми, которые тоже интересуются историей, порешать интересные задания, проекты, устный тур в частности, ну и по возможности получить диплом», - сказал он.

Георгий Антонов также добавил, что ему ещё не представилось возможности погулять по Пскову.

«К сожалению, не представилась еще возможность прогуляться, потому что с самолета сразу в отель поехали заселяться, но я думаю, что в течение недели которая у нас будет, у нас будет возможность погулять по городу, посмотреть церкви, псковский кром», - уточнил Георгий Антонов.

Напомним, что открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников прошло в Пскове сегодня, 26 марта. Поприветствовала участников Всероссийской олимпиады школьников заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.