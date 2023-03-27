Глава Опочецкого района прокомментировал ситуацию с подтоплением территорий

16:37, 27 марта 2023, ПАИ

Ситуацию с подтоплением территорий в границах Опочецкого района критической назвать нельзя, заявил глава Опочецкого района Юрий Ильин.

«Обильные снегопады и последовавшее за ним резкое потепление, конечно, привели к тому, что все низины моментально заполнили талые воды», - сказал он в интервью газете «Красный маяк».

Юрий Ильин отметил, что заметный подъем воды в реке Великой начался в субботу, 25 марта. За это время уровень воды поднялся на 67 сантиметров и составил 223 сантиметра, но вода из берегов не вышла.

«Опасной считается отметка в 370 сантиметров. Есть единичные случаи подтопления частных домовладений, расположенных в низине. У большинства вода стоит в подвалах. Но подобные ситуации у нас складываются практически каждую весну в большей или меньшей степени, так как Опочка в большинстве своем расположена в низине», - объяснил Юрий Ильин.

Он добавил, что сложность вызывает состояние грунтовых дорог. С 20 марта в районе ограничен проезд большегрузных автомобилей. Закрыты региональные и местные дороги.

«Как только подсохнут дороги с грунтовым покрытием, собственники и обслуживающие организации приступят к восстановлению дорожного полотна», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в двух районах Псковской области из-за паводка введен режим повышенной готовности. Уровень нескольких рек в регионе превысил отметку неблагоприятного явления.