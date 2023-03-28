В Псковской области затопило почти 60 приусадебных участков

13:04, 28 марта 2023, ПАИ

Количество подтопленных из-за паводка приусадебных участков в Псковской области за сутки выросло до 57. Повреждена часть мостов и участок автомобильной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Накануне представители ведомства сообщили, что на территории региона выявили 48 приусадебных участков, которые оказались подтоплены.

«По состоянию на 28 марта в зоне подтопления [находятся] 57 приусадебных участков, один автомобильный мост, один участок дороги, поврежден один пешеходный мост. Проводится ежедневный мониторинг уровня воды силами администраций муниципальных образований. Силами администраций также проводятся оповещение населения и подворовой обход», - пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Псковском районе разрушен пешеходный подвесной мост и подтоплен автомобильный мост. Больше всего пострадали от паводка Новоржевский и Порховский районы, на их территории подтопленными оказались 20 и 34 приусадебных участка соответственно.

Ранее сообщалось, что в подтопленные районы Псковской области направят дополнительные силы.