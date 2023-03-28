ВИДЕО В Порховском районе затопило дорогу к деревне Заклинье

12:42, 28 марта 2023, ПАИ

Дорога в сторону деревни Заклинье Порховского района оказалась затоплена. Река Белка вышла из берегов. Об этом ПАИ сообщили очевидцы.

Также из-за весеннего паводка до сих пор остаются затопленными и прибрежные участки Порхова. Вода начала прибывать 26 марта.

Местным жителям приходится выгуливать собак на затопленной территории.

Напомним, что в подтопленные районы Псковской области направят дополнительные силы. Ранее эксперт отмечал, что ночные морозы могут помочь в борьбе с паводком в Псковской области.