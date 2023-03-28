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Общество

Главы трех районов Псковской области прокомментировали ситуацию с паводками

Главы Дедовичского, Псковского и Порховского районов прокомментировали ситуацию с подтопленными территориями из-за весеннего паводка. Об этом сообщает газета «Псковская правда». 

Фото: газета «Земля Новоржевская»

Хуже всего обстановка складывается на территории Дедовичского и Новоржевского районов. Там введен режим повышенной готовности. 

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев рассказал, что в муниципалитете подтоплено садовое товарищество «Байково». Самый важный объект, который пострадал из-за паводка, это региональная дорога на деревню Вязье. «На четырех участках река вышла из берегов и затопила эту дорогу. Мы ставили вопрос, чтобы эту дорогу реконструировать. Сейчас ведутся переговоры с «Псковавтодором», чтобы её включить в план реконструкции. Потому что иначе бесполезно ремонтировать», - отметил Геннадий Афанасьев. 

Он добавил, что в муниципалитете организована переправка людей большегрузным транспортом. Образовательный процесс пока остановлен. «Мы не можем детей подвергать риску. Количество воды увеличивается», - сообщил глава района. 

Он добавил, что Псковская ГРЭС в Дедовичах производит сброс воды. «Это естественно. Погодные условия обязывают это делать. Мы принимали меры, чтобы этого паводка не было. Снижали до минимума уровень воды. Меньше они снизить не могут», - пояснил Геннадий Афанасьев. 

Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что на сегодняшний день обстановка нормальная. «С пятницы мы ведем работу по откачке воды. В Неелово затопило подъездные пути к трем домам. Не сами дома», - рассказала Наталья Федорова. 

Она добавила, что район привлек к работе по откачке воды дополнительные силы в виде напорных станций от подрядчиков: «Ведем постоянный мониторинг, с жителями работаем. Погодные условия, которые прогнозируются с ночными заморозками, улучшат ситуацию. Но на сегодняшний день она не ухудшается, она улучшается из-за откачки воды». 

Фото: ПАИ. Порхов

В свою очередь глава Порховского района Юрий Семенов заметил, что «такое наводнение» случается каждый год. «Ситуация трудная, но не безнадежна. Все под контролем. Я сам только что объехал весь район. Жителям главное - чтобы была доставка продуктов питания, медикаментов, если необходимо», - сказал он. 

Юрий Семенов опроверг информацию из соцсетей том, что ГРЭС повышает уровень воды. «Уровень воды приподняли в среду и сейчас его держат. ГРЭС не поднимает плотину. Уровень воды повышается за счет обильного таяния снега и дождей. Если поля более менее очищены, то в лесах очень много снега», - отметил он и подчеркнул, что все под контролем. «Кому будет необходимо - будем предоставлять временное жилье. Есть дома подзатопленные, но люди ночуют у друзей, родственников. Тут уже всем миром сообща надо выходить из этой ситуации», - отметил глава района.

Подробнее о том, какие муниципалитеты наиболее пострадали и какие меры принимаются МЧС и местными властями, чтобы справиться с ситуацией, - в материале интернет-газеты «Псковская правда».  

Ранее ситуацию также прокомментировали главы Опочецкого и Красногородского районов. 

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