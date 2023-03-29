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Спорт

«Частичку древнего города» получат участники псковского марафона

Уникальными медалями наградят участников псковского марафона «Мехуборка-2023», который пройдет 23 апреля. Об этом рассказал спортивный директор марафона Александр Кузьмин и исполнительный директор марафона Артур Екабсон на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

«По традиции мы реализуем разные идеи, закладываем смысл в каждую медаль. Здесь видна карта Пскова на фоне, видна часть маршрута. Видна наша главная достопримечательность - Троицкий собор, наш Псковский кремль, река Великая», — отметил он. Также на медали можно рассмотреть дату и название марафона.

«Мы считаем, что медаль - это одна из тех точек притяжения для спортсменов, которые едут к нам. Мы всегда хотим, чтобы каждый финишер (а у нас каждый финишер получает медаль, независимо от того, какое место он занял) уехал довольный и увез с собой частичку нашего древнего города», — сказал Артур Екабсон. 

По словам спортивного директора марафона Александра Кузьмина, в этой медали есть небольшая загадка, которая будет раскрыта в процессе подготовки к соревнованиям.

Ранее организаторы спортивного мероприятия сообщили, что на мерафоне ожидается до 1000 участников. Также они предупредили, что на время забега в Пскове перекроют движение на нескольких улицах.

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