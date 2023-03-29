Дорогу к военному городку в Струго-Красненском районе передадут региону

19:23, 29 марта 2023, ПАИ

Дорогу к военному городку Владимирский Лагерь в Струго-Красненском районе передадут в пользование региону. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников провёл встречу с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым.

«На этой неделе будет подписан документ о передаче дороги военного городка Владимирский Лагерь в Струго-Красненском районе в безвозмездное пользование региону. Это наконец-то позволит нам уже в этом году начать ремонтные работы», — объявил глава региона.

Отметим, что давняя проблема с дорожным покрытием волновала жителей Струго-Красненского района и возможность выполнить там ремонт могла наступить только после передачи земель Минобороны во владение региону.