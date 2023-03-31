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Спорт

Пилот из Тулы подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Пилот из Тулы Олег Снетков подал заявку на участие в 28-м чемпионате России по воздухоплаванию, который пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом сообщает портал Luki-News.

Фото: портал Luki-News

Напомним, Олег Снетков стал победителем 26-го чемпионата России, а в прошлом году спортсмен выиграл кей-граб, направив маркер точно в корзину.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках началась подготовка к встрече воздухоплавателей. Первым, кто подал заявку на мероприятие, стал Дмитрий Жохов из Тулы. 

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