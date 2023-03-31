Борис Елкин пригласил псковичей пробежать марафон

15:23, 31 марта 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин пригласил жителей города принять участие в массовом спортивном мероприятии - марафоне «Мехуборка - 2023», который пройдет 23 апреля.

«Псковский марафон - это красивая трасса, море эмоций и колоссальная атмосфера единения людей, любящих бег. В этом году масштабный забег по историческому центру Пскова пройдет в 8-й раз. На соревнования уже заявились почти 700 спортсменов из 25 регионов России и Белоруссии!» — написал он в своём Telegram-канале.

Глава города отметил, что соревнования стартуют на стадионе «Машиностроитель». Будет пять дистанций для начинающих и продвинутых, победителей ждут призы.

Ранее сообщалось, что организаторы забега «Мехуборка-2023» ожидают до 1000 участников, в финале всем спортсменам обещают вручить «частичку древнего города».

На время спортивного мероприятия в Пскове временно перекроют движение на нескольких улицах.