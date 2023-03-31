Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Борис Елкин пригласил псковичей пробежать марафон

Глава Пскова Борис Елкин пригласил жителей города принять участие в массовом спортивном мероприятии - марафоне «Мехуборка - 2023», который пройдет 23 апреля. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Псковский марафон - это красивая трасса, море эмоций и колоссальная атмосфера единения людей, любящих бег. В этом году масштабный забег по историческому центру Пскова пройдет в 8-й раз. На соревнования уже заявились почти 700 спортсменов из 25 регионов России и Белоруссии!» — написал он в своём Telegram-канале. 

Глава города отметил, что соревнования стартуют на стадионе «Машиностроитель». Будет пять дистанций для начинающих и продвинутых, победителей ждут призы. 

Ранее сообщалось, что организаторы забега «Мехуборка-2023» ожидают до 1000 участников, в финале всем спортсменам обещают вручить «частичку древнего города». 

На время спортивного мероприятия в Пскове временно перекроют движение на нескольких улицах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 марта 2023

Псковские волейболистки представят регион на спартакиаде СЗФО
31 марта 2023

Борис Елкин пригласил псковичей пробежать марафон
31 марта 2023

Великолучанка завоевала кубок в турнире «Танцевальные истории» в Москве
31 марта 2023

ПсковГУ выиграл грант на ремонт спортивных помещений
31 марта 2023

Пскович вошёл в состав сборной «Динамо» в Санкт-Петербурге

30 марта 2023

Жители Струг Красных встретили футболистов – финалистов российских соревнований
30 марта 2023

Всероссийские соревнования по кудо будет транслировать «Первый Псковский»
30 марта 2023

Порховича признали сильнейшим шахматистом на турнире в Сочи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...