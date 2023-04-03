О смерти первенца Фёдора Шаляпина расскажет концерт-спектакль «Шаляпин и Я»

21:04, 03 апреля 2023, ПАИ

В здании Псковского железнодорожного вокзала проходит концерт-спектакль «Шаляпин и Я», приуроченный к 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина.

«Мы выбрали самые яркие моменты жизни Фёдора Шаляпина», — уточняет корреспонденту ПАИ Денис Беганский, режиссёр постановки и солист Мариинского театра.

По словам режиссёра, это не постановка, а концерт-монография.

«Расскажем о самом драматическом эпизоде жизни Фёдора Шаляпина — о смерти его первенца. Эту вещь часто опускают — наверное, в расчёте на то, что важнее о художественных вещах рассказать. Мы посчитали, что это безумно важно, потому что это всё оставило отпечаток и сформировало его как артиста», — уточнил солист Мариинского театра.

Отмечается также, что будут и счастливые моменты и их будет много.

Отметим, что концерт-спектакль проходит в рамках Фестиваля русской музыки.