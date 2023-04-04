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Общество

Тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года сильно не изменятся — Путин

В ближайшие полтора года в России не ожидается серьезных изменений тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом во время рабочего выезда на предприятие «Тулажелдормаш» в Туле заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, что мы должны были проиндексировать в июле, мы проиндексировали в конце прошлого года. А то, что должны были сделать с 1 января следующего года, мы пересчитали на 1 июля 2024. Это говорит о том, что теперь полтора года индексации быть не должно. Не должно быть серьезных изменений за этот период», — заявил Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин назвал увеличение реальных доходов людей и повышение их благосостояния первоочередной задачей для государства. 

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