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Общество

Житель Дедовичей посвятил стихотворение погибшему журналисту

Погибшему военкору Владлену Татарскому Василий Невзоров посвятил стихотворение, об этом сообщает газета «Коммуна».

Его строки посвящены деятельности журналиста и скорби жителей России об утрате:

Склоняю голову, скорбя,
Скорбит страна,
Ведь у меня и у тебя
Она одна.

Напомним, 2 апреля военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе. Также во время взрыва в Санкт-Петербурге пострадал пскович

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