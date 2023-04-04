Житель Дедовичей посвятил стихотворение погибшему журналисту
Погибшему военкору Владлену Татарскому Василий Невзоров посвятил стихотворение, об этом сообщает газета «Коммуна».
Его строки посвящены деятельности журналиста и скорби жителей России об утрате:
Склоняю голову, скорбя,
Скорбит страна,
Ведь у меня и у тебя
Она одна.
Напомним, 2 апреля военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе. Также во время взрыва в Санкт-Петербурге пострадал пскович.
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