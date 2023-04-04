Житель Дедовичей посвятил стихотворение погибшему журналисту

18:26, 04 апреля 2023, ПАИ

Погибшему военкору Владлену Татарскому Василий Невзоров посвятил стихотворение, об этом сообщает газета «Коммуна».

Его строки посвящены деятельности журналиста и скорби жителей России об утрате:

Склоняю голову, скорбя,

Скорбит страна,

Ведь у меня и у тебя

Она одна.

Напомним, 2 апреля военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе. Также во время взрыва в Санкт-Петербурге пострадал пскович.