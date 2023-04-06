Об открытии школы фигурного катания в Пскове задумался Евгений Плющенко

12:29, 06 апреля 2023, ПАИ

Об открытии школы фигурного катания в Пскове задумался олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Сейчас академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» действует в Москве, школа с одноимённым названием открыта в Санкт-Петербурге.

Напомним, что фигурист и его коллеги прибыли в Псков с ледовым шоу «Русские сезоны. Союз чемпионов». Спортсмены выступят в Ледовом дворце сегодня в 19:00. В эти минуты Евгений Плющенко проводит мастер-класс для маленьких псковских фигуристов.