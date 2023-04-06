Псковички с детьми собрались в ТЦ в ожидании Яны Рудковской и билетов на ледовое шоу

17:20, 06 апреля 2023, ПАИ

Псковички с детьми собрались в одном из городских торговых центров в ожидании Яны Рудковской и билетов на ледовое шоу ее супруга, олимпийского чемпиона, фигуриста Евгения Плющенко. Шоу «Русские сезоны. Союз чемпионов» начнется сегодня в 19:00 в Ледовом дворце Пскова.

Пришедшие на встречу с Рудковской получат возможность задать 15 вопросов. Самые оригинальные интервьюеры получат в подарок, косметику и несколько билетов на сегодняшнее шоу.

Сейчас прибытия Яны Рудковской ожидают около 70 человек.

Ранее сообщалось, что Плющенко задумывается об открытии школы фигурного катания в Пскове.