Псковички с детьми собрались в ТЦ в ожидании Яны Рудковской и билетов на ледовое шоу
Псковички с детьми собрались в одном из городских торговых центров в ожидании Яны Рудковской и билетов на ледовое шоу ее супруга, олимпийского чемпиона, фигуриста Евгения Плющенко. Шоу «Русские сезоны. Союз чемпионов» начнется сегодня в 19:00 в Ледовом дворце Пскова.
Пришедшие на встречу с Рудковской получат возможность задать 15 вопросов. Самые оригинальные интервьюеры получат в подарок, косметику и несколько билетов на сегодняшнее шоу.
Сейчас прибытия Яны Рудковской ожидают около 70 человек.
Ранее сообщалось, что Плющенко задумывается об открытии школы фигурного катания в Пскове.
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