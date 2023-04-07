Жители деревни Родина не будут платить за потраченную на промывку кранов воду
Жители деревни Родина не будут платить за потраченную на промывку кранов воду. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Качество водопроводной воды в Родине стабилизировалось, но жильцы нескольких квартир продолжают ощущать неприятный запах воды. Судя по всему, это связано с тем, что сам кран внутри квартиры остался неочищенным. Что в таком случае делать?» — написал Михаил Ведерников.
Он объяснил, что нужно провести промывку системы водоснабжения самостоятельно: открыть кран и дать воде пролиться. Глава Псковского района Наталья Фёдорова доложила губернатору, что, по опыту муниципалитета, на это уйдёт до двух дней.
«За воду, которая будет потрачена в это время, платить не придётся. Для этого нужно заранее обратиться в управляющую компанию, сообщить о том, что будете проводить промывку, и предоставить показания счётчика», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что комплексную экспертизу системы водоснабжения в Родине проведут на следующей неделе, договор уже заключён.
Ранее сообщалось, что виновные в инциденте с водоснабжением в деревне Родина Псковского района понесут ответственность. Губернатор лично проконтролирует их поиск.