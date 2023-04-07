Жители деревни Родина не будут платить за потраченную на промывку кранов воду

20:28, 07 апреля 2023, ПАИ

Жители деревни Родина не будут платить за потраченную на промывку кранов воду. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Качество водопроводной воды в Родине стабилизировалось, но жильцы нескольких квартир продолжают ощущать неприятный запах воды. Судя по всему, это связано с тем, что сам кран внутри квартиры остался неочищенным. Что в таком случае делать?» — написал Михаил Ведерников.

Он объяснил, что нужно провести промывку системы водоснабжения самостоятельно: открыть кран и дать воде пролиться. Глава Псковского района Наталья Фёдорова доложила губернатору, что, по опыту муниципалитета, на это уйдёт до двух дней.

«За воду, которая будет потрачена в это время, платить не придётся. Для этого нужно заранее обратиться в управляющую компанию, сообщить о том, что будете проводить промывку, и предоставить показания счётчика», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что комплексную экспертизу системы водоснабжения в Родине проведут на следующей неделе, договор уже заключён.

Ранее сообщалось, что виновные в инциденте с водоснабжением в деревне Родина Псковского района понесут ответственность. Губернатор лично проконтролирует их поиск.