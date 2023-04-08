Более 13 млрд рублей потратит Псковская область на ремонт дорог в 2023 году

16:56, 08 апреля 2023, ПАИ

Более 13 млрд рублей составил плановый размер дорожного фонда в 2023 году в Псковской области. На эти деньги планируется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию 210 км автомобильных дорог на территории региона. Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В настоящий момент плановый размер нашего дорожного фонда на 2023 год составляет более 13 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем в 2017 году. На эти средства мы планируем выполнить ремонт, капремонт и реконструкцию 210 км автомобильных дорог. Уверен, что эти планы будут скорректированы в сторону увеличения. Мы над этим активно работаем», — сказал глава региона.

Также он упомянул и плохое состояние федеральных дорог на территории Псковской области. По его словам, наибольшее количество жалоб поступает на состояние трассы Р-23 (в Опочецком и Островском районах) и А-122 (в Великолукском и Локнянском районах).

«Мы обсудили эту проблему с руководством ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Коллеги настроены конструктивно, договорились всё привести в нормативное состояние. Они уже предоставили предварительный план работ, детали которого мы обсудим на следующей неделе», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что долгосрочный ремонт дорог в Псковской области начнётся 20 апреля. Также Михаил Ведерников назвал причину плохих дорог в регионе.