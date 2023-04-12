Минцифры: Уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить

11:24, 12 апреля 2023, ПАИ

Уведомление о выписанной призывнику повестке будет приходить в личный кабинет на «Госуслугах», но эту функцию пользователь может отключить. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

«Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на «Госуслугах» – если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда», – написал Шадаев в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток – в бумажном виде лично под роспись. Добавятся два новых – портал «Госуслуги» и многофункциональные центры. Запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.