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Работы по подъёму бомбардировщика Пе-2 из невельских болот приостановлены до зимы

Работы по подъёму бомбардировщика Пе-2 из невельских болот приостановлены до зимы. Об этом пишет газета «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя областной военно-патриотической организации «След «Пантеры», председателя Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анну Шуняеву.

Она пояснила, что летом болото топкое, поэтому проводить подъем фрагментов фюзеляжа затруднительно.

«Мы планировали провести разведку, разведка прошла успешно», – пояснила Шуняева.

По её словам, большой металлический фрагмент, обнаруженный поисковиками, вероятнее всего, является двигателем самолета. Поднять его пока не удалось. Ранее сообщалось, что самолет был сбит во время воздушного боя 18 января 1943 года, он упал в болото рядом с деревней Сеньково в Невельском районе. 

Руководитель областной военно-патриотической организации «След «Пантеры» также добавила, что поисковики готовятся к региональной Вахте Памяти. Она начнется 25 апреля в Себежском районе. Всего ожидается более 250 поисковиков из Псковской области, регионов России и Белоруссии.

 

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