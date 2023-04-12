Назначен новый прокурор Пыталовского района

12:54, 12 апреля 2023, ПАИ

Советник юстиции Инна Балмышева приказом Генерального прокурора РФ назначена на должность прокурора Пыталовского района сроком на 5 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ранее Инна Балмышева проходила службу в должности прокурора Дедовичского района. В настоящее время на эту должность на пять лет назначили старшего советника юстиции Александра Измайлова.

Также в прокуратуре сообщили о кадровых изменениях в надзорном ведомстве в Островском районе.