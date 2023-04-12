Назначен новый прокурор Пыталовского района
Советник юстиции Инна Балмышева приказом Генерального прокурора РФ назначена на должность прокурора Пыталовского района сроком на 5 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Ранее Инна Балмышева проходила службу в должности прокурора Дедовичского района. В настоящее время на эту должность на пять лет назначили старшего советника юстиции Александра Измайлова.
Также в прокуратуре сообщили о кадровых изменениях в надзорном ведомстве в Островском районе.
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