В Пскове ведется активная реставрационная работа - Владимир Шуляковский

09:44, 13 апреля 2023, ПАИ

В городе Пскове ведется активная реставрационная работа, сообщил псковский архитектор Владимир Шуляковский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«В последнее время очень радуют реставрации, очень активная работа, много чего делается. В частности, идет восстановление звонницы церкви Косьмы и Дамиана - этот угол по-другому заработал. Дом Ксендза, Дом Беклешова на набережной. Реставраций очень много. <…> На мой взгляд, это здорово», - сказал архитектор.

Ранее Владимир Шуляковский оценил кампус ПсковГУ, назвав его шедевром позднесоветского периода, и сообщил о разработке проекта создания нового туристического центра на месте недостроенного Дворца пионеров.