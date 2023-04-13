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Культура

В Пскове ведется активная реставрационная работа - Владимир Шуляковский

В городе Пскове ведется активная реставрационная работа, сообщил псковский архитектор Владимир Шуляковский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.   

«В последнее время очень радуют реставрации, очень активная работа, много чего делается. В частности, идет восстановление звонницы церкви Косьмы и Дамиана - этот угол по-другому заработал. Дом Ксендза, Дом Беклешова на набережной. Реставраций очень много. <…> На мой взгляд, это здорово», - сказал архитектор.

Ранее Владимир Шуляковский оценил кампус ПсковГУ, назвав его шедевром позднесоветского периода, и сообщил о разработке проекта создания нового туристического центра на месте недостроенного Дворца пионеров.

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