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Общество

Алексей Севастьянов поддержал идею объединения двух вокзалов в Пскове

Примером разумной оптимизации назвал планы по преобразованию привокзальной площади Пскова и объединению в одном здании железнодорожного и автовокзала председатель комитета по МСУ Собрания Алексей Севастьянов. Эскизный проект будущего комплекса представил во время совместного выезда с губернатором Михаилом Ведерниковым глава города Борис Елкин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Осмотр начался с большого пустующего помещения, где раньше находился ресторан, а в перспективе будет располагаться зал ожидания для пассажиров автобусов и комнаты отдыха водителей. 

«Здесь по большому счёту даже ремонтировать ничего не надо», - обратил внимание градоначальник. По словам Бориса Елкина, варианты использования старого здания автовокзала ещё обсуждаются, но территория перед ним точно будет задействована для стоянки автобусов. Пока планируется, что билеты на автобусы и пригородные поезда пассажиры смогут приобрести в одном месте.  

Согласно эскизному проекту, который показал глава муниципалитета, привокзальная площадь после реконструкции будет использоваться только для посадки-высадки пассажиров городских и дальнего следования автобусов. Парковку для частного автотранспорта организуют рядом со зданием вокзала – на территории, где сейчас располагаются неиспользуемые складские помещения. Такая схема, по словам Бориса Елкина, обеспечит и транспортную, и железнодорожную безопасность.

Алексей Севастьянов уточнил, с какой стороны планируется въезд на парковку, подчеркнув, что автомобилистам должно быть удобно. Руководитель муниципалитета пообещал проработать со специалистами разные варианты и выбрать оптимальный.

Алексей Севастьянов, комментируя предстоящую реконструкцию расположенной на территории его избирательного округа привокзальной площади, выразил уверенность в обоснованности идеи объединения двух вокзалов. 

По словам парламентария, проект поспособствует удобству пассажиров, будет рациональным с финансовой стороны и оправдан с точки зрения безопасности. «Будем ждать воплощения», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников ознакомился с проектом объединения автобусного и железнодорожного вокзалов в Пскове.

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