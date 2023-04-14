Денежные призы получат победители марафона «Мехуборка» в Пскове

10:34, 14 апреля 2023, ПАИ

Псковичи могут стать участниками марафона «Мехуборка», который пройдет 23 апреля. Прием заявок на участие открыт до 17 апреля включительно. Об этом сообщили организаторы в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Псковский марафон «Мехуборка 2023».



Участникам предоставляются на выбор дистанции забега: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км, 42,2 км.

«В этом году на старт выйдет рекордное количество марафонцев. Нас ждут дебюты, личные рекорды и борьба сильнейших атлетов за главный приз на титульной дистанции Псковского марафона «Мехуборка-2023», – отметили организаторы марафона.

На данный момент на марафон зарегистрировались 712 спортсменов. Призовой фонд для победителя составляет 50 тысяч рублей, за второе и третье места – 30 и 20 тысяч соответственно.

Ранее сообщалось, что организаторы забега «Мехуборка-2023» ожидают до 1000 участников, в финале всем спортсменам обещают вручить «частичку древнего города».

На время спортивного мероприятия в Пскове временно перекроют движение на нескольких улицах.