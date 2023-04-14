Гуманитарную помощь из Пскова доставили в Днепровский дом-интернат

09:49, 14 апреля 2023, ПАИ

Гуманитарную помощь Днепровскому дому-интернату доставили представители Псковской области 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, были доставлены необходимые средства гигиены, пеленки и одежда.

Сбор предметов и вещей вел Ресурсный центр добровольчества Псковской области. Содействие в доставке оказало ГБУ ПО «Псковавтодор».

Директор Днепровского психоневрологического дома-интерната Владимир Семенов поблагодарил за предоставленную помощь и положительно отметил совместную работу Министерства труда и социальной политики Херсонской области и правительства Псковской области.

«Выражаю огромную благодарность правительству и Ресурсному центру добровольчества Псковской области за своевременную доставку всего необходимого для содержания наших подопечных. Большое вам человеческое спасибо», - выразил благодарность Владимир Семенов.

Отметим, что Днепровский психоневрологический дом-интернат был эвакуирован из зоны боевых действий в конце ноября 2022 года. Сейчас в учреждении пребывают и проходят лечение более 70 человек.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2022 года военнослужащим в зону СВО доставили очередную партию гуманитарной помощи из Пскова. Бойцы оценили посылку и поблагодарили за помощь. Также гуманитарную помощь из Псковской области не раз отправляли в подшефный Бериславский район Херсонской области.