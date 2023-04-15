Пасхальные куличи из Псково-Печерского монастыря отправили военнослужащим в зону СВО

17:28, 15 апреля 2023, ПАИ

Посылки от родных, а также пасхальные куличи из Псково-Печерского монастыря отправили из Псковской области военнослужащим в зону СВО. Об этом ПАИ сообщил руководитель движения «Народный фронт» в Псковской области Виктор Остренко.

«В преддверии светлого праздника Пасхи отправили нашим бойцам на передовую посылки от родных — печки-буржуйки, изготовленные нашим постоянным помощником Алексеем из Новоржевского района, и, конечно, главный символ праздника — пасхальные куличи из Псково-Печерского монастыря», — написали в группе «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2022 года военнослужащим в зону СВО доставили очередную партию гуманитарной помощи из Пскова. Бойцы оценили посылку и поблагодарили за помощь. Также гуманитарную помощь из Псковской области не раз отправляли в подшефный Бериславский район Херсонской области.