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Общество

ВИДЕО Военнослужащие из зоны СВО поздравили псковичей с Пасхой

Видеопоздравление с Пасхой отправили военнослужащие из зоны СВО жителям Псковской области. Об этом сообщается в группе волонтеров «Русская медведица» в соцсети «ВКонтакте».

 

Помимо этого, организаторы волонтеров сообщили о доставке гуманитарной помощи для участников СВО. «Две кувалды, 15 тактических очков, десять наушников для стрельбы, шесть раций. А также ребята получили 15 пар обуви на группу (в коробке по три пары). За обувь спасибо депутату Псковского областного Собрания Юрию Сорокину. Остальная обувь так же дойдёт до адресатов», - написали в сообществе.

Фото: скриншот из видео группы волонтеров «Русская медведица» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь отправили участникам СВО из Псковского района. Также псковичам назвали запрещенные к отправке бойцам СВО вещи.

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