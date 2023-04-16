ВИДЕО Военнослужащие из зоны СВО поздравили псковичей с Пасхой

19:02, 16 апреля 2023, ПАИ

Видеопоздравление с Пасхой отправили военнослужащие из зоны СВО жителям Псковской области. Об этом сообщается в группе волонтеров «Русская медведица» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, организаторы волонтеров сообщили о доставке гуманитарной помощи для участников СВО. «Две кувалды, 15 тактических очков, десять наушников для стрельбы, шесть раций. А также ребята получили 15 пар обуви на группу (в коробке по три пары). За обувь спасибо депутату Псковского областного Собрания Юрию Сорокину. Остальная обувь так же дойдёт до адресатов», - написали в сообществе.

Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь отправили участникам СВО из Псковского района. Также псковичам назвали запрещенные к отправке бойцам СВО вещи.