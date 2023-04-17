Прощание с хирургом Инной Константиновой пройдёт в Пскове 18 апреля

09:47, 17 апреля 2023, ПАИ

Прощание с ветераном Псковской областной клинической больницы, врачом-хирургом Инной Константиновой состоится 18 апреля в 9:30 в церкви Климента Папы Римского и Петра Александрийского, расположенной на Ольгинской набережной в Пскове.

Напомним, что врач-хирург Псковской областной больницы Инна Константинова скончалась на 97-м году жизни в пятницу, 14 апреля.

Инна Константинова в 1949 году окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт. Свою трудовую деятельность в Псковской областной больнице она начала 10 июля 1957 года. С декабря 1959 года по октябрь 1982-го возглавляла отделение общей хирургии. С 1991 по 2008 год работала врачом-хирургом приёмного отделения.

За 51 год, посвящённый своей профессии, Инна Константинова спасла многие жизни и подготовила десятки специалистов. За свой высокий профессионализм и преданность профессии награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «Ветеран труда».