Из Башкирии организуют школьные туры в Псковскую область

14:09, 19 апреля 2023, ПАИ

Специальные экскурсионные туры в Псковскую область для школьников планируют организовать башкирские туроператоры. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель Башкирского регионального отделения Союза туроператоров России Дмитрий Тухватов во время деловой встречи представителей туристического сообщества Псковской области и Республики Башкортостан во «Дворе Подзноева».

Он уточнил, что программу разработает принимающая сторона, акцент будет сделан на практическое изучение истории России и посещение мест исторических событий.

«Планируем, что школьники смогут на практике закрепить исторические знания, полученные в школе», – сказал Дмитрий Тухватов.

Также он и его коллеги поделились впечатлениями от посещения знаковых мест Псковской области. Больше всего башкирских гостей впечатлил Псково-Печерский монастырь.

Ранее сообщалось, что делегация представителей туриндустрии Республики Башкортостан приехала в Псковскую область по приглашению регионального ТИЦ. Целью визита обозначили организацию турпотока между двумя регионами. Для этого планируют запустить авиарейс Псков - Уфа.