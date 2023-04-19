Псковские активисты передали на фронт два УАЗа

17:13, 19 апреля 2023, ПАИ

Два автомобиля УАЗ, приобретенных на средства, собранные во время телемарафона «Первого Псковского», доставлены военнослужащим в зону СВО. Об этом ПАИ сообщил руководитель движения «Народный фронт» в Псковской области Виктор Остренко.

Также он уточнил, что УАЗы закупили именно по просьбе самих военных. «Разведчики поясняют, что не для всех задач подходят КамАЗы и Уралы, поэтому такие маневренные и проходимые автомобили будут крайне полезны на фронте», – уточнил Виктор Остренко.

Напомним, что телемарафон на канале «Первый Псковский» собрал почти 40 гостей – общественников, политиков, врачей. В эфире показали выступления артистов, а также представили сюжеты о тех, кто помогает бойцам, и о том, как доставляется гуманитарная помощь в зону СВО.

Ранее сообщалось, что УАЗы были доставлены в Псков.