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Общество

Псковские активисты передали на фронт два УАЗа

Два автомобиля УАЗ, приобретенных на средства, собранные во время телемарафона «Первого Псковского», доставлены военнослужащим в зону СВО. Об этом ПАИ сообщил руководитель движения «Народный фронт» в Псковской области Виктор Остренко.

Также он уточнил, что УАЗы закупили именно по просьбе самих военных. «Разведчики поясняют, что не для всех задач подходят КамАЗы и Уралы, поэтому такие маневренные и проходимые автомобили будут крайне полезны на фронте», – уточнил Виктор Остренко.

Напомним, что телемарафон на канале «Первый Псковский» собрал почти 40 гостей – общественников, политиков, врачей. В эфире показали выступления артистов, а также представили сюжеты о тех, кто помогает бойцам, и о том, как доставляется гуманитарная помощь в зону СВО.

Ранее сообщалось, что УАЗы были доставлены в Псков.

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