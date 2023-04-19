Юлия Пересильд опровергла слухи об оплатившем полёт в космос олигархе

22:47, 19 апреля 2023, ПАИ

Юлия Пересильд опровергла слухи об олигархе, оплатившем ей полёт в космос и съёмки в фильме, во время прямого эфира на своей странице в Instagram*. Также актриса высказалась на тему обесценивания женских заслуг в обществе.

«Говорят, что у вас мужик — олигарх и он вам оплатил полёт и съёмку в фильме», — поделилась актриса комментариями, которые слышит в свой адрес.

«Почему именно в нашей стране если успехов добивается мужчина, значит, он крутой, а если успехов добивается женщина — ну, это значит, что у неё за спиной стоит какой-то крутой чувак, который всё это ей организовал?» — продолжила Юлия.

Пересильд отметила, что «совсем не феминистка», но от заявлений о проплаченных богатым поклонником съёмках фильма в космосе ей «очень грустно».

«Конечно, это всё не так, никто мне ничего не организовывал», — отметила Юлия.

Актриса поделилась, что к подобным заявлениям относительно своей карьеры в кино уже стала относиться спокойно и они её теперь смешат.

«Но всё равно мне жалко, что заслуги женщин никогда не присваиваются им», — отметила главная героиня фильма «Вызов».

Ранее ПАИ писало, что предпоказ фильма «Вызов» посетили учителя Юлии Пересильд из Пскова. Отметим, что всероссийская премьера стартует в псковских кинотеатрах завтра, 20 апреля.

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