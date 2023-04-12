Показ фильма «Вызов» с Юлией Пересильд стартует в псковских кинотеатрах

14:36, 12 апреля 2023, ПАИ

Показ фильма «Вызов» с Юлией Пересильд стартует в псковских кинотеатрах с 20 апреля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На данный момент онлайн-продажа билетов на премьеру доступна только в кинотеатре Псковского района на вечерние сеансы.

В других псковских кинотеатрах, по словам представителей, покупка билетов будет доступна только со следующей недели.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съемки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Премьера фильма состоится сегодня в Москве. В большой прокат фильм выходит 20 апреля. Также фильм покажут на фестивале «Циолковский» в Калуге 16 апреля.

Ранее сообщалось, что исполнительница главной роли в космической драме «Вызов» Юлия Пересильд пишет книгу о своей подготовке к полету на Международную космическую станцию (МКС), где проходила часть съемок картины. Книга получила название «Это космос, детка».