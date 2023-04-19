Андрей Козлов — об АПК региона: Рост у нас будет однозначно

23:24, 19 апреля 2023, ПАИ

«Рост у нас будет однозначно», — прокомментировал в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» ситуацию с АПК региона председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Он отметил, что в Псковской области есть рост молочного производства благодаря большим инвестиционным проектам: открылась большая молочная ферма у «Красного знамени», завершается строительство ещё более масштабной роботизированной фермы «Псковагроинвеста».

«В мясном животноводстве мы потеряли две площадки на 70 тысяч голов. Но сейчас выдержаны все ветеринарные мероприятия, время прошло, сделаны все необходимые процедуры, и они снова оснащаются поголовьем. «Идаванг» уже запустился, «Псковагроинвест» планирует это сделать», — рассказал Андрей Козлов.

18 апреля в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в регионе «появились новые крупные проекты в сельском хозяйстве».

Глава региона отметил, что «сельское хозяйство у нас закончило год с показателем 85 %: это связано с тем, что у нас была вспышка АЧС в 2021 году, два крупных предприятия пострадали». Он добавил, что в результате «был значительный урон», и уточнил: «Мы отработали, и Минсельхоз здесь тоже нам помогал — инфраструктура восстановлена, причём уже модернизирована, всё сделано по последнему слову техники, и в этом году мы рассчитываем, что поголовье будет полностью восстановлено».