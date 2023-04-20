Новое животное зарегистрировали в Псковской области

08:13, 20 апреля 2023, ПАИ

На территории Псковской области зарегистрирован новый вид животного – золотистый шакал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Зверя обнаружили охотники в Псковском районе и обратились за помощью в определении вида к специалистам Полистовского заповедника, Комитета по природных ресурсам и экологии Псковской области и Великолукской сельскохозяйственной академии.

В ходе изучения была подтверждена видовая принадлежность животного. Образец для генетического анализа, который позволит понять географическое происхождение шакала, передан в Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН г. Москва.

Золотистый шакал исторически населяет Среднюю Азию, Кавказ и Юго-Восточную Европу. Однако, эти животные очень хорошо адаптируются к разным условиям обитания и могут жить в предгорьях на высоте до 2000м, в сухом и полусухом климате пустынь, на водно-болотных угодьях с богатой растительностью.

Миграция и расширение ареала золотистого шакала могут быть связаны с глобальными изменениями климата и установлением более теплой и малоснежной зимы в северных и северо-западных регионах европейской части России, низкой численностью единственного врага шакала – волка.

Кроме того, золотистого шакала часто принимают за волка, животные внешне похожи, а во многих странах Европы волк – охраняемый вид.

Предположительно, золотистый шакал попал в Псковскую область из Эстонии, где устойчивая популяция этого зверя существует с 2013 г. Известны его логова на островах в Псковско-Чудском озере.

Шакал Canis aureus – представитель семейства Canidae. В первом десятилетии XXI века российские биологи рассматривали этот вид в статусе редкого, общей численностью от трех с половиной до четырех тысяч особей. В настоящее время стало известно, что, активно расселяясь со второй половины XXв, этот вид проник далеко на север европейской части России вплоть до Московской области и по современным оценкам его численность составляет около 17 тысяч особей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области начали появляться каменные куницы.