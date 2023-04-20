Схема движения автобусов изменится в Пскове 3-9 мая

14:16, 20 апреля 2023, ПАИ

Движение городского общественного транспорта изменится во время празднования и подготовки к Дню Победы в Пскове. Это следует из постановления правительства, размещенного на сайте городской администрации.

3, 5 мая в период с 18.30 до окончания мероприятий:

Закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, площади Ленина, улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина:

- автобусы маршрутов № 4, 17, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Макима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов № 3 с Завеличья поедут по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улице Кузнецкой и далее по маршруту. Обратно с улицы Кузнецкой на Октябрьский проспект, улицу Гражданскую, площадь Победы, через дамбу, улицу Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 14 с Завеличья будут курсировать по улице Коммунальной, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов № 115, 126 с автовокзала следуют по улице Советской на площадь Победы (с остановкой), через дамбу, улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении - с Рижского проспекта по улице Народной, улице Коммунальной, улице Юбилейной в парк;

- автобусы маршрута № 11 отправятся с улицы Труда по улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов № 8, 8А будут ездить через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской на площадь Победы, улице Я. Райниса; время отправления от Октября – это время отправления от вокзала;

- автобусы маршрута № 19 с цементного склада следуют через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад; время отправления от Октября – это время отправления от вокзала;

- автобусы маршрута № 109 от автовокзала будут курсировать по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрутов № 132, 151 рейсами от Текстильной отправятся по улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (остановки «12-я школа» и «Детский парк» отменяются);

- автобусы маршрута № 137 рейсами от Текстильной следует через мост Александра Невского с поворотом на улицу Коммунальную, по улице Коммунальной, улице Народной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту со всеми остановками;

- автобусы маршрутов № 30, 118, 121, 124, 127, 138, 142 пустят через мост Александра Невского в прямом и обратном направлениях;

- движение автобусов по маршруту № 22 с 18.30 не осуществляется.

8 мая в период с 10:45 до 11:30:

Закрыто движение по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта:

- автобусы маршрута № 6 следуют с улицы Юбилейной по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через площадь Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

8 мая в период с 15.45 до 17.15:

Закрыто движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина:

- автобусы маршрутов № 2, 16, 107 поедут по улице 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой на площади Героев-Десантников), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 6 отправятся по улице 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой на площади Героев-Десантников), далее по улице Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 19 рейсом на 16.00 с цементного склада будут курсировать на вокзал по улице 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой на площади Героев-Десантников), улице Вокзальной;

- автобусы маршрута № 8 следуют по улице 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой на площади Героев-Десантников), улице Вокзальной на вокзал. Отменены рейсы от вокзала в 15.43, от Октября в 15.57;

- автобусы маршрута № 8А из «Пристани» рейсом на 15.57 повезут пассажиров по улице 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой на площади Героев-Десантников), улице Вокзальной на вокзал.

9 мая в период с 7:00 до окончания мероприятий:

Закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, площади Ленина, улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина:

- автобусы маршрутов № 4, 17, 101, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице М. Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 3 с Завеличья поедут по Рижскому проспекту, улице М. Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую, улицу Л.Толстого с выездом на улицу Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 116 на маршруте площадь Ленина - Тямша - площадь Ленина начинают работу с остановки «Магазин «Маяк»;

- автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице М. Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала отправятся по улице Советской на площадь Победы (с остановкой), через Дамбу, улице М. Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- первый рейс маршрута № 106 начинает работу с остановки «Центральная городская библиотека», далее через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту;

- автобусы маршрутов № 114, 121, 127, 142 с остановки «Улица Рокоссовского» следуют по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Народную и выездом на улицу Коммунальную, далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрутов № 1, 11 поедут от вокзала по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, улице Л. Толстого, улице Кузнецкой и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- первый рейс маршрута № 8 (8.57-Орлецы) начинает работу с остановки «Центральная городская библиотека»;

- автобусы маршрутов № 8, 8А следуют через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, площадь Победы, улице Я. Райниса; время отправления от Октября – это время отправления от вокзала;

- автобусы маршрута № 19 от цементного склада будут ездить через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад; время отправления от Октября – это время отправления от вокзала;

- автобусы маршрутов № 30, 118, 121, 124, 127, 142 следуют через мост А. Невского в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 109 от автовокзала будут курсировать по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, улице Льва Толстого, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда с выездом на улицу Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 207 Псков - Печоры (экспресс) рейсами от автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по улице Вокзальной, улице Советской, площадь Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- движение автобусов по маршруту № 22 не осуществляется.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей ограничат в Пскове во время подготовки к Дню Победы. Также в местах празднования Дня Победы в Пскове запретят продажу алкоголя.