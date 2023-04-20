Четыре территории благоустроят в Пскове по итогам конкурса

17:21, 20 апреля 2023, ПАИ

В Пскове по итогам конкурса в рамках программы формирования комфортной городской среды благоустроят четыре территории из 14. Из них – одна парковая зона и три спортивные площадки. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

«Каждый муниципалитет сам определяет количество территорий, которые победят, в зависимости от объема финансирования», - уточнил Сергей Грахов. Все территории, за которые можно проголосовать, перечислены на сайте https://60.gorodsreda.ru/. «Заходишь на сайт, выбираешь муниципалитет, и в поиске выдается территория с фотографиями. Можно зайти, посмотреть, что предполагается в рамках благоустройства. Также там указаны ответственные с номерами телефонов», - пояснил председатель профильного комитета.

По его словам, сейчас идет тенденция к развитию именно общественных территорий. В следующем году на реализацию проектов в Псковской области выделили 180 миллионов рублей. «Пример реализации проекта – парк на реке Милевке. Люди отдали свой голос и видят результаты», - заметил Сергей Грахов. Он подчеркнул, что работы в парке уже начались и закончатся до конца августа.

«Сейчас органы местного самоуправления подтянулись, стали гораздо более ответственно подходить к выбору территорий и типа работ, которые будут на ней проводиться. Жители нашего региона видят результаты и начинают меньше ломать. Важный посыл этой программы, что люди начинают ценить и любить то место, где они живут», - сказал гость медиацентра.

Он также призвал всех жителей региона отдать голос за какой-либо объект. «Голос каждого важен, в прошлом году целая битва развернулась между двумя территориями в Пскове. <…> Призываю всех сделать свой район лучше», - заключил Сергей Грахов.

Напомним, в конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее, — всего 80 позиций. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.