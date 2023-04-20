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Общество

Более 50 тонн груза передала Псковская область в зону СВО

В  зону специальной военной операции привезли с собой более 50 тонн груза, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области. Стройматериалы, элементы экипировки, технические средства были доставлены из Псковской бригады во время поездки Михаила Ведерникова в зону СВО.

«Кстати, большую поддержку в сборе оказал полпред президента РФ на Северо-Западе Александр Гуцан», — отметил губернатор.

Отдельная партия помощи была доставлена мобилизованным и военнослужащим мотострелкового полка. Псковские бойцы передают слова благодарности полпреду и жителям Псковской области за поддержку.

«Спасибо всем, кто помогает нам приблизить час победы», — поблагодарил всех причастных глава региона.

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