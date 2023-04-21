Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Обладатели «Пушкинской карты» смогут посмотреть спектакль в Псковском кремле со скидкой

Билеты на мультимедийный спектакль, посвящённый княгине Ольге, доступны со скидкой 20% при покупке билета по «Пушкинской карте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Мультимедийный спектакль покажут на стенах Псковского кремля на территории Довмонтова города в Пскове. В спектакле расскажут о знакомстве и супружестве княгини Ольги и князя Игоря, о плане мести древлянам, принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова. Показы стартуют уже 28 апреля и продлятся до 9 мая. 

Фото: ТКД по Псковской области

Напомним, по «Пушкинской карте» студенты и школьники могут посетить выставки, спектакли, концерты и экскурсии бесплатно или со скидкой. Среди учреждений культуры участниками программы выступают: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Великолукский драматический театр и многие другие. Список мест для посещения по «Пушкинской карте» постоянно растет. Например, к их числу недавно присоединился Гдовский музей истории края 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 апреля 2023

Обладатели «Пушкинской карты» смогут посмотреть спектакль в Псковском кремле со скидкой
21 апреля 2023

Новый мурал дорисовали на улице Труда в Пскове
21 апреля 2023

Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Словенское поле»

20 апреля 2023

Порховчане присоединились к акции «Верни герою имя»
20 апреля 2023

Онлайн-встреча с кинорежиссером Кареном Шахназаровым прошла в Пскове
20 апреля 2023

Детский писатель назвала Псковскую область читающим регионом
20 апреля 2023

Премьера спектакля по китайскому роману прошла в псковском драмтеатре
20 апреля 2023

«И пальцы просятся к перу»: мастер-класс прошел в Пушкинском заповеднике

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...