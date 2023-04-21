Обладатели «Пушкинской карты» смогут посмотреть спектакль в Псковском кремле со скидкой

10:58, 21 апреля 2023, ПАИ

Билеты на мультимедийный спектакль, посвящённый княгине Ольге, доступны со скидкой 20% при покупке билета по «Пушкинской карте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мультимедийный спектакль покажут на стенах Псковского кремля на территории Довмонтова города в Пскове. В спектакле расскажут о знакомстве и супружестве княгини Ольги и князя Игоря, о плане мести древлянам, принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова. Показы стартуют уже 28 апреля и продлятся до 9 мая.

Напомним, по «Пушкинской карте» студенты и школьники могут посетить выставки, спектакли, концерты и экскурсии бесплатно или со скидкой. Среди учреждений культуры участниками программы выступают: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Великолукский драматический театр и многие другие. Список мест для посещения по «Пушкинской карте» постоянно растет. Например, к их числу недавно присоединился Гдовский музей истории края.