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Общество

Эксперты ПсковГУ оценят качество воды из 10 источников

Анализ уровня загрязнённости воды проводят участники Псковского отделения Русского географического общества, преподаватель ПсковГУ Лариса Никольская и студент Института медицины и экспериментальной биологии Илья Тимофеев. Работа проводится в рамках проекта «Родники РГО». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ. 

Пробы воды взяты из 10 ручьёв и колодцев, которые являются наиболее востребованными среди жителей города. Представители Псковского отделения РГО проведут гидрохимический анализ, позволяющий оценить уровень загрязнённости актуальных источников питьевой воды. Исследование пройдет на базе кафедры химии и естественнонаучного образования и лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Напомним, ученые-биофизики и экологи ПсковГУ в сотрудничестве с коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова разработали приборы для экологического мониторинга водных объектов. В первую очередь,для исследования рек и озер, подверженных антропогенной нагрузке. При помощи оптического оборудования ученые могут оценить состояние микроводорослей в водоеме с помощью высокочувствительных методов измерения флуоресценции хлорофилла. А совсем недавно на базе ПсковГУ начала свою работу школа по инженерным наукам Союзного государства. 

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