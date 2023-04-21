Эксперты ПсковГУ оценят качество воды из 10 источников

11:51, 21 апреля 2023, ПАИ

Анализ уровня загрязнённости воды проводят участники Псковского отделения Русского географического общества, преподаватель ПсковГУ Лариса Никольская и студент Института медицины и экспериментальной биологии Илья Тимофеев. Работа проводится в рамках проекта «Родники РГО». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Пробы воды взяты из 10 ручьёв и колодцев, которые являются наиболее востребованными среди жителей города. Представители Псковского отделения РГО проведут гидрохимический анализ, позволяющий оценить уровень загрязнённости актуальных источников питьевой воды. Исследование пройдет на базе кафедры химии и естественнонаучного образования и лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ.

Напомним, ученые-биофизики и экологи ПсковГУ в сотрудничестве с коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова разработали приборы для экологического мониторинга водных объектов. В первую очередь,для исследования рек и озер, подверженных антропогенной нагрузке. При помощи оптического оборудования ученые могут оценить состояние микроводорослей в водоеме с помощью высокочувствительных методов измерения флуоресценции хлорофилла. А совсем недавно на базе ПсковГУ начала свою работу школа по инженерным наукам Союзного государства.