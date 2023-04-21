Укладка верхнего слоя асфальта началась на Ольгинском мосту в Пскове

15:00, 21 апреля 2023, ПАИ

Укладка верхнего слоя асфальта началась на Ольгинском мосту в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что работы идут по плану. Ещё предстоит выполнить устройство зоны возле деформационных швов, а новому асфальту надо «выстояться», написал Борис Елкин.

«С понедельника планируем пустить движение по всем четырем полосам. Перекрытие движения для проведения работ на второй половине будет после завершения укладки асфальта на Троицком мосту, ориентировочно в середине мая», - сказал глава города.

Напомним, что движение автомобилей по Троицкому мосту в Пскове закроют в мае. В качестве объезда определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского. Кроме того, на это время будут открыты все четыре полосы Ольгинского моста, на котором сейчас обновляют дорожное полотно. Реконструкция Троицкого моста в Пскове по контракту должна завершиться в июле.