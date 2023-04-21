Псковская область перестала быть «медвежьим углом» – Михаил Ведерников

16:54, 21 апреля 2023, ПАИ

Высокая транспортная доступность обеспечена в Псковской области. Об этом сказал губернатор Михаил Ведерников в ходе Форума секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент ПАИ.

«Регион перестал быть «медвежьим углом», – сказал Михаил Ведерников и подчеркнул, что восстановлена гражданская авиация, которая продолжает развиваться.

Также в регионе запустили семь новых маршрутов – самолеты летают в Москву, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Симферополь, Анапу. Пассажиропоток, как подчеркнул губернатор, вырос почти в 20 раз: с 6 тысяч пассажиров в 2018 году до 115 тысяч в 2022-м.

Помимо этого, запущены «Ласточки»: Псков – Санкт-Петербург, Псков – Петрозаводск, Печоры – Санкт-Петербург; пригородное железнодорожное сообщение по маршрутам Псков – Великие Луки и Великие Луки – Себеж, Великие Луки – Невель.

«Наши жители не заперты – они живут в большой стране, к которой имеют доступ. Более того, постепенно мы становимся хабом и для соседних субъектов. Например, что касается авиасообщения: порядка трети его пассажиропотока составляют жители других регионов», – продолжил Михаил Ведерников.

Он добавил, что в 2022 году регион посетили почти 450 тысяч туристов. «А к 2028 году мы рассчитываем выйти на показатели уже в 680 тысяч», – сказал губернатор Псковской области. По его словам, был достигнут абсолютный рекорд по организации экскурсий – почти для 2 миллионов человек. «Эти показатели и позволяют рассчитывать, что в ближайшие 5 лет мы увидим в этой сфере порядка 10 тысяч новых рабочих мест», – заключил Михаил Ведерников.

Форум секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» проходит сегодня, 21 апреля, в БКЗ Псковской областной филармонии. Мероприятие собрало более трехсот делегатов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы.