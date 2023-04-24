ПАИ занимает первое место по индексу цитируемости среди псковских СМИ

11:52, 24 апреля 2023, ПАИ

Псковское агентство информации занимает первое место по суммарному индексу цитируемости среди псковских СМИ по итогам недели с 17 по 23 апреля.

Индекс цитируемости ПАИ составляет - 2,52, другой ленты новостей - 1,72, ГТРК «Псков» - 1,13, Luki.ru - 0,93, «МК-Псков» - 0,13.

По количеству цитат в других СМИ ПАИ также в лидерах с показателем в 25 цитат, на втором месте - еще одна лента новостей (16), на третьем - Luki.ru (10).

ПАИ, в частности, цитировали с новостями про медвежат-сирот, которых перевели в лесной вольер, про псковичку, обеспеченную лекарствами по требованию прокуратуры, про мужчину, запускавшего дрон над аэропортом в Пскове, с историей о выпавшем из окна двухлетнем ребёнке.