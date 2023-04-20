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Общество

Псковские медвежата-сироты переехали в лесной вольер

Псковские медвежата, которые были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, переехали в лесные вольеры. Об этом сообщили в центре спасения медвежат.

Отдельно сотрудники центра отметили, что перевод животных в лесные вольеры совпадает с периодом, когда медведицы выводят своё потомство из берлог.

Перед самим переездом медвежата прошли целый комплекс подготовительных процедур. Под руководством ветеринаров их взвесили, осмотрели и обработали ссадины, которые возникают в процессе игры с сородичами.

«И вот наступил один из самых важных моментов в жизни медвежат – первый выход навстречу солнечным лучам в лес, где они будут исследовать все новое, что их окружает, бегать, играть, лазать по деревьям, пробовать те же корма, что и их дикие сородичи, рассыпаясь медвежьими бусинками с каждым днем все дальше и дальше от домика-берлоги», – отметили в центре.

Напомним, что в начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу, как только те станут полностью самостоятельными.

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