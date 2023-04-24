«Разговоры о важном» должны вдохновлять ребят на свершения — Михаил Васильев

20:31, 24 апреля 2023, ПАИ

«Разговоры о важном» должны вдохновлять ребят на свершения, на познание, на собственное развитие и любовь к своей Родине, считает председатель ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«А ещё было бы здорово ребятам показывать образы наших героев, простых людей, добившихся значимых результатов, дать порассуждать, какими качествами и критериями должен обладать человек, чтобы добиться выдающихся результатов в своей жизни, и какими действиями этого можно достичь. По сути, нужен образ идеального человека, к которому хочется стремиться! Вот задача для страны, образования и молодёжной политики!» — подчеркнул он.

Михаил Васильев уточнил, что команда уже два года занимается определёнными исследованиями в этом направлении, и выразил надежду, что к концу года они закончат проект «Человек. XXI век».

Он также отметил, что в Псковскую область зачастили различные федеральные проекты и форумы — и это здорово.

«Больше людей узнает о нашем красивом удивительном регионе с богатой культурой и историей. А это как раз и является тем, о чём в том числе говорят на уроках о важном. Я бы вообще предложил цикл тем для «Разговоров о важном»: рассказывать об истории регионов и их великих уроженцев, которые повлияли на развитие нашей страны!» — сказал Михаил Васильев.

Напомним, что Всероссийский форум «Разговоры о важном» проходил в Псковской области с 20 по 22 апреля. Мероприятие собрало свыше 100 учителей и наставников из более чем 60 регионов России, а также специалистов в области воспитания детей и молодёжи. Закрытие первого Всероссийского форума педагогических работников по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся «Разговоры о важном» состоялось 22 апреля в Доме культуры в Печорах.