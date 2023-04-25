Михаил Ведерников доволен темпом работы подрядчиков
Михаил Ведерников совершил контрольный выезд на важные объекты Пскова. О ходе ремонтных работ глава региона рассказал в своём телеграм-канале.
«Работы идут в достаточно хорошем темпе, есть основания надеяться, что работы на всех объектах закончим немного раньше, чем планировали и чем предусмотрено контрактом», — сообщает Михаил Ведерников.
Также губернатор оценил ход строительства нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ.
«Ходом работ доволен, рассчитываем, что в сентябре студенты будут уже полноценно здесь учиться», — подытожил губернатор Псковской области.
Отметим, ранее ПАИ писало о том, что подрядчик завершит работы на трёх улицах Пскова ранее срока сдачи объекта.
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