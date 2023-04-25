Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

К концу года до нормативного состояния доведут почти 43% псковских дорог

По итогам года доля дорог Псковской области, находящихся в нормативном состоянии, будет доведена до 42,8%. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на парламентском часе перед 21-й сессией Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент ПАИ.   

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Станислав Стармолотов отметил, что с учетом разработанной пятилетней программы дорожных работ этот показатель планируется довести к концу 2027 года до 48,9%. 

 

По его словам, на работы по строительству и реконструкции региональных автодорог в этом году планируется направить 2 миллиарда 18 миллионов рублей. 

Также продолжаются работы по строительству второго пускового комплекса Северного обхода Пскова. Соответствующий контракт заключен 7 апреля. 

Планируется завершить реконструкцию участков автодороги Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском районе общей протяженностью 11,9 км и реконструкцию моста через реку Толбицу на автодороге Малая Толбица - Большая Толбица в Псковском районе. 

«Надо исходить из интенсивности движения и поддерживать в нормативном состоянии районные дороги, которые соединяют райцентры с Псковом, а потом уже уходить в «глубину» и приводить в порядок более мелкие дороги. И больше внимания уделять ремонту дорог с песчано-гравийным покрытием, по которым, как правило, ездят школьные автобусы», - высказал свое мнение спикер регионального парламента Александр Котов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отремонтируют 200 километров региональных дорог. А объем дорожного фонда Псковской области на 2023 год достиг 12 миллиардов 746 миллионов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 апреля 2023

Игорь Иванов станет гостем программы «Оглавление»
25 апреля 2023

Для спасателей и пожарных учредили региональные звания заслуженных работников
25 апреля 2023

Дорогу Ольша – Вележ – Усвяты – Невель начнут ремонтировать в этом году
25 апреля 2023

Продолжительность жизни в России может обновить максимум
25 апреля 2023

Улицу Яна Фабрициуса в Пскове откроют для движения осенью
25 апреля 2023

Патриотическая акция «Летопись сердец» стартует 1 мая
25 апреля 2023

Более 1 млрд рублей направят на ремонт дорог Пскова
25 апреля 2023

Псковичи участвуют в просветительском марафоне «Знание. Первые»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...