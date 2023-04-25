К концу года до нормативного состояния доведут почти 43% псковских дорог

12:09, 25 апреля 2023, ПАИ

По итогам года доля дорог Псковской области, находящихся в нормативном состоянии, будет доведена до 42,8%. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на парламентском часе перед 21-й сессией Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент ПАИ.

Станислав Стармолотов отметил, что с учетом разработанной пятилетней программы дорожных работ этот показатель планируется довести к концу 2027 года до 48,9%.

По его словам, на работы по строительству и реконструкции региональных автодорог в этом году планируется направить 2 миллиарда 18 миллионов рублей.

Также продолжаются работы по строительству второго пускового комплекса Северного обхода Пскова. Соответствующий контракт заключен 7 апреля.

Планируется завершить реконструкцию участков автодороги Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском районе общей протяженностью 11,9 км и реконструкцию моста через реку Толбицу на автодороге Малая Толбица - Большая Толбица в Псковском районе.

«Надо исходить из интенсивности движения и поддерживать в нормативном состоянии районные дороги, которые соединяют райцентры с Псковом, а потом уже уходить в «глубину» и приводить в порядок более мелкие дороги. И больше внимания уделять ремонту дорог с песчано-гравийным покрытием, по которым, как правило, ездят школьные автобусы», - высказал свое мнение спикер регионального парламента Александр Котов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отремонтируют 200 километров региональных дорог. А объем дорожного фонда Псковской области на 2023 год достиг 12 миллиардов 746 миллионов рублей.