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Общество

В сосудистом центре островской больницы обновили оборудование

В сосудистом центре Островской межрайонной больницы почти полностью обновили оборудование, сообщил главный врач медучреждения Гайк Хачатрян на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы в том году очень хорошо переоснастились благодаря программам, в которых участвовали. У нас по сосудистому центру произошло практически полное обновление оборудования, в том числе аппарат КТ, который позволяет нам проводить исследования как с контрастом, так и с перфузией. Это совершенно уже другой уровень. В том году по этой программе мы получили аппараты ИВЛ, УЗИ, ЭКГ и кровати», — сказал Гайк Хачатрян.

По его словам, 111 единиц оборудования получила Островская межрайонная больница по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в прошлом году, и это положительно сказалось на диагностике заболеваний. 

«У нас полностью обновлен автопарк, автомобили все новые. Сейчас идет строительство ФАПов, и их тоже оснащаем новым оборудованием и всем необходимым», — добавил главный врач больницы.

Ранее Гайк Хачатрян рассказал, что в Островской межрайонной больнице в 2022 году медпомощь получили более 230 тысяч пациентов. Он также проинформировал, что центр амбулаторно-онкологический помощи в больнице будет обслуживать шесть районов.

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